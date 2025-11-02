Міністр оборони Бельгії повідомив, що вже розпочато розслідування інцидентів.

На вихідних в Бельгії були помічені невідомі безпілотники над військовими базами. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен зробив припущення, з якою метою запускалися ці дрони, пише Politico.

Франкен вважає, що безпілотники запускали, щоб шпигувати за винищувачами та боєприпасами.

"Вони (дрони - прим. ред) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", - сказав міністр оборони в інтерв'ю бельгійському телеканалу RTBF.

За його словами, вже розпочато розслідування після повідомлень про безпілотні літальні апарати, що пролітали над військовою базою Кляйне-Брогель на півночі Бельгії.

Видання зазначає, що ця військова база має ключове значення для оборони Бельгії. Зараз на ній дислокуються бельгійські винищувачі F-16 американського виробництва, які можуть нести ядерну зброю. Згодом там будуть розміщені винищувачі F-35.

Примітно, що інцидент, який стався цього вікенду, є одним із багатьох, що відбулися останнім часом у Бельгії та інших країнах Європи. Протягом останніх тижнів над Польщею було перехоплено та збито декілька безпілотників, також над Румунією фіксували БпЛА невідомого походження.

Видання поділилося, що з високою імовірністю це були російські безпілотники, які також порушували повітряний рух в аеропортах Данії, Норвегії та Німеччини.

Вказується, що Франкен не став прямо звинувачувати Москву в тому, що саме їхні безпілотники порушують повітряний простір Бельгії, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи здійснення таких дій також дуже зрозумілі", - заявив він.

Франкен додав, що зараз дійсно відбувається війна дронів й його міністерство має до цього підготуватися.

Міністр оборони Бельгії незабаром представить план вартістю 50 мільйонів євро щодо розгортання національної системи протидії безпілотним літальним апаратам. За його словами, ці кошти будуть спрямовані на фінансування систем виявлення, глушителів та зенітних гармат для захисту ключових об'єктів.

Безпека Європи: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання The Telegraph зазначає, що у разі нападу РФ на східний фланг НАТО Німеччина буде відігравати центральну роль. В 2024 році Німеччина витратила на озброєння понад 50 млрд євро та планує витратити ще 377 млрд євро. В поточному році Берлін скасував всі фінансові обмеження на видатки на оборону, аби створити найпотужнішу армію Європи.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що країна буде збивати повітряні кулі (метеозонди) з Білорусі, якщо вони потраплятимуть у їхній повітряний простір. Примітно, що ввечері 26 жовтня третій день поспіль через метеозонди з Білорусі було порушено роботу аеропорту Вільнюса. Ругінене заявила, що МЗС Литви спільно з союзниками в Європейському Союзі узгодять пакет додаткових санкцій проти Білорусі.

