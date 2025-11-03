Восьминоги є досить незвичайними істотами.

Восьминоги є яскравим прикладом абсурдності еволюції. Це доволі дивні істоти, у яких немає кісток, але є дзьоб і "міні-мозок" у кожному з восьми щупалець.

Є одне твердження знаменитого грецького філософа Арістотеля про восьминогів, з яким абсолютно не згодні сучасні вчені, пише IFLScience. У своїй книзі "Історія тварин" він писав, що "восьминіг - дурна істота, оскільки він підпливає до руки людини, опущеної у воду".

Цікаво те, що думку Арістотеля підтримували й інші творці, включно з Плінієм. Він також писав про те, що восьминоги нібито мають досить посередній інтелект.

У виданні зазначили, що насправді восьминоги можуть проходити лабіринти і використовувати інструменти для укриття. Ба більше, вони можуть вчитися навичок, просто спостерігаючи за кимось іншим, і затаювати дрібну злість на окремих особин.

"Восьминоги відповідають усім критеріям визначення інтелекту. Вони демонструють велику гнучкість в отриманні інформації", - писала Ліза Понсет, біологиня з лабораторії етології тварин і людини (EthoS) Університету Кана Норманді, у статті для The Conversation у 2021 році.

Вона пояснювала, що одним із проявів інтелекту живої істоти є невгамовна допитливість. Біологиня наголосила, що те, що Арістотель вважав дурістю, насправді є ознакою високого інтелекту.

"Вони (восьминоги) витрачатимуть час на те, щоб ловити руки, сітки або будь-які інші предмети, які потрапляють у їхній акваріум. Далі вони самі вирішують, коли відпустити свою здобич. Не такі вже вони й дурні, так, Арістотелю?", - додала Понсет.

У восьминогів є улюблені щупальця

Раніше американські вчені з'ясували, що восьминоги мають улюблені щупальця, які використовують для певних завдань частіше за інші. Професор зоології Неапольського університету Міхаель Куба досліджує цих тварин упродовж багатьох років і був одним з експертів, які брали участь у відкритті.

Американські вчені проаналізували відеозаписи тварин в Атлантичному океані та Карибському морі. Так вони дізналися про те, що у восьминогів є улюблені щупальця.

