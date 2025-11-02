Унаслідок удару в місті виникли пожежі.

Російські окупанти сьогодні, 2 листопада, завдали масованого удару дронами по Павлограду в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки загинув 55-річний чоловік. Також протягом дня поранення дістали троє людей, серед них восьмирічна дівчинка. Іншими постраждалими виявилися 71-річний чоловік і 39-річна жінка.

Крім того, внаслідок удару в місті виникли пожежі. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, автомобілі, металевий навіс і приватне підприємство.

Гайваненко додав, що росіяни також атакували FPV-дронами та артилерією Нікопольщину. Постраждали райцентр, Покровська, Мирівська та Марганецька громади.

"Отримав поранення чоловік 75 років. Він доставлений до лікарні. Пошкоджено спортшколу, п'ять приватних будинків, гаражі, господарську споруду. Зачепило кілька машин і лінію електропередач", - розповів голова Дніпропетровської ОДА.

Удар РФ по громадах Дніпропетровської області 1 листопада - що відомо

Раніше у пресслужбі Угруповання військ "Схід" повідомили, що внаслідок ракетно-дронового удару росіян по громадах Дніпропетровської області 1 листопада загинули військові. Зазначається, що правоохоронні органи перевіряють обставини щодо дотримання та виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ.

У пресслужбі Угруповання військ "Схід" зазначили, що росіяни продовжують наносити удари не лише безпосередньо по позиціях Сил оборони України на фронті, а й постійно б'ють по населених пунктах у глибокому тилу та в районах наближених до лінії бойового зіткнення.

