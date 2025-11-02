В "Укрзалізниці" наголосили на необхідності зберегти доступність подорожей для всіх українців.

Реалізація програми безкоштовних подорожей залізницею на 3 тисячі кілометрів відбуватиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень, пояснили в Укрзалізниці.

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "додаткові пасажири, які подорожуватимуть "за кілометри", дозаповнюватимуть наявні місця, відтак суттєво не додаючи витрат".

Відео дня

"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень - це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", - кажуть в "Укрзалізниці".

Там додали, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси для тих, хто готовий платити, - в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди:

"Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні".

3 тисячі кілометрів безкоштовно залізницею

Як повідомляв раніше УНІАН, для українців впровадять безкоштовні подорожі залізницею на 3 тисячі кілометрів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців", щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші.

Українцям пояснили, чому обрали таку цифру - 3000 кілометрів. "Це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший", - розповіли в "Укрзалізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: