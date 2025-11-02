Він зазначив, що Україна разом з партнерами продовжує працювати над побудовою надійної системи ППО.

Україна зміцнила свою протиповітряну оборону (ППО) зенітними ракетними комплексами (ЗРК) Patriot. Ці ЗРК надала Німеччина, але в якій кількості, не розголошується.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Ми зміцнили компонент "петріотів" в українській протиповітряній обороні. Дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору", - написав Зеленський.

Він деталізував, що певний час обидві сторони готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано.

Глава держави зауважив, що російські удари з повітря – це головна ставка володаря Кремля Володимира Путіна в цій війні.

"Саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Україна разом з партнерами продовжує працювати над побудовою надійної системи ППО.

"Наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас", - констатував український президент.

Зеленський додав, що переговори щодо подальших спільних кроків для посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем.

"Будуть і подальші результати", - пообіцяв президент.

Системи Patriot для України

1 листопада канал German Aid to Ukraine повідомляв, що найближчими днями Україна отримає дві пускові установки до ЗРК Patriot, їх нададуть європейські партнери.

А у жовтні у жовтні Зеленський повідомляв, що Україна готує контракт на купівлю 25 систем Patriot. За його словами, комплекси будуть надходити Україні впродовж кількох років у міру того, як їх виготовлятиме виробник.

