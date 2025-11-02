Його спочатку переобладнають в універсальний центр для усіх біженців, а за кілька років взагалі знесуть, щоб побудувати новий мікрорайон.

Німеччина закриває свій найбільший притулок для українських біженців, розташований на території колишнього аеропорту "Тегель" у Берліні. Про це повідомляє DW.

Як пише видання, закритий у 2020 році аеропорт в останні роки використовувався як великий приймальний центр для українських біженців. Саме сюди потрапляють українці у перші дні свого перебування в Берліні: тут вони проходять необхідні бюрократичні процеси та за потреби отримують тимчасове місце проживання.

"Утім, дні роботи цього центру, принаймні в його нинішньому вигляді, добігаються кінця: вже за кілька місяців центр у нинішньому вигляді ліквідують, біженців виселять, а на території колишнього аеропорту в майбутньому планують звести новий міський район", – йдеться у публікації.

Ще наприкінці літа українців почали активно переселяти до інших притулків в межах Берліна. Зараз в "Тегелі" залишається близько 1500 українців, хоча рік тому їх тут було 5000. Планується повністю звільнити об’єкт до кінця поточного року.

Берлінські чиновники пояснюють ці події скороченням кількості нових біженців. До того ж міська влада хоче розміщувати їх більш децентралізовано. За словами чиновників, у менших гуртожитках побутові умови загалом є кращими, ніж вони є у "Тегелі".

Разом з тим на території колишнього аеропорту хочуть створити звичайний центр прийму біженців. До середини наступного літа величезні намети, в яких доводилося жити українцям, замінять житловими контейнерами.

Оновлений приймальний центр вміщуватиме до 2600 осіб і працюватиме принаймні до середини 2031 року.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, Ірландія планує скасувати допомогу на проживання для українських біженців після закінчення війни. Тим, хто вже працевлаштувався, планують запропонувати можливість перереєструватися за трудовою візою, або отримати статус постійного резидента – в залежності від того, яку саме роботу вони мають.

Також ми розповідали про погіршення ситуації зі ставленням поляків до українців. Напади і погрози на національному грунті стають усе більш поширеними, а соціологи бояться початку антиукраїнських погромів у Польщі.

