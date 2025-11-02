На думку представника ВМС, удар відіб'є в багатьох компаній бажання заходити в цей порт.

Український удар по порту Туапсе в Краснодарському краї РФ матиме для країни-агресорки довгострокові наслідки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які користуються потужностями портів.

"Це і підняття страхових внесків, це і відіб'є в багатьох бажання в принципі заходити в ці порти", - сказав Плененчук.

Водночас, наголосив він, слід розуміти, що ті судна, які в обхід тут перебували в обхід санкцій, "свідомо брали на себе ризики, пов'язані із завантаженням на тих локаціях, які є фактично для нас законними воєнними цілями".

Удар по порту в Туапсе

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на неділю, 2 листопада, в порту Туапсе безпілотниками уражено нафтовий термінал. ЗМІ повідомляли про пошкодження "портової інфраструктури". Цей морський портовий об'єкт був спеціально збудований для того, щоб здійснювати завантаження нафтопродуктів на танкери.

Згодом джерела УНІАН у спецслужбах підтвердили, що Україна уразила НПЗ в порту Туапсе. Внаслідок удару успішно уражено танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала порту. Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

