За словами Вучича, Сербія виробляє більше боєприпасів, ніж Франція, тому вони готові постачати їх в країни Європи в рамках угоди.

Склади в Сербії "переповнені боєприпасами", тому країна готова постачати їх країнам Європи, заявив в інтерв'ю виданню Cicero президент Сербії Александар Вучич.

За словами Вучича, хоча й існують побоювання, що Сербія через зв'язки з Росією може загрожувати комусь у Європі, це насправді не так. Він додав, що його країна, яка є великим виробником боєприпасів, готова постачати їх в країни Європи.

"Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція... Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що в нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку", - заявив Вучич.

При цьому, на питання, чи зможуть європейці потім передати придбану зброю Україні, президент Сербії відповів, що вони "можуть робити з нею що завгодно". Як зазначив Вучич, його країні потрібні від європейців довгострокові контракти. Він додав, що вже є військова співпраця між країнами в Африці та Азії.

"Я завжди казав, що Сербія є військово нейтральною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", - додав Вучич.

Сербія і війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив про готовність Белграда прийняти у себе мирні переговори між Україною і Росією. Джурич зазначив, що перевагою його країни є те, що вона перебуває в дружніх відносинах з усіма сторонами конфлікту. Голова МЗС Сербії підкреслив, що війну в Україні слід негайно припинити. За його словами, Сербія підримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, які встановлені ООН.

Також ми писали, що в резолюції Європейського парламенту вказано, що Сербія не стане членом Європейського Союзу до тих пір, поки не приєднається до санкцій Брюселя проти Росії. Депутати Європарламенту звинувачують владу Сербії в "ескалації репресій, нормалізації насильства та ослабленні демократії в країні". Тому, йдеться в заяві, якщо країна досягне помітного прогресу в цих питаннях, тоді з'явиться перспектива її членства в ЄС.

