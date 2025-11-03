Драгоне зазначив, що Росія, схоже, не збирається змінювати свій курс у війні проти України, тому НАТО буде й надалі підтримувати Україну.

Війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут, тому настав час сісти за стіл переговорів, бо це марна втрата життів, вважає голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє BBC.

Видання цитує слова Драгоне про те, що НАТО "буде підтримувати Україну до того дня, коли ми зможемо сісти за стіл переговорів для досягнення тривалого миру".

Також голова військового комітету НАТО зазначив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до того, що до альянсу приєдналися ще дві країни - Фінляндія та Швеція.

Драгоне вважає, що для російського диктатора Володимира Путіна війна в Україні стала стратегічною поразкою попри те, що на полі бою країна-агресор має повільні успіхи.

"Вони не отримають дружнього або маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху", - вважає адмірал.

Він висловив впевненість, що європейські країни готові продовжувати підтримувати оборону України. Драгоне вважає, що це було корисно, оскільки вони отримали своєрідний сигнал тривоги і тепер беруть на себе відповідальність за власну оборону.

Видання нагадало, що в червні поточного року члени НАТО домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Адмірал також висловився щодо нещодавніх заяв Росії щодо створення ядерних озброєнь типу "Буревісник" та "Посейдон".

"Вони не становлять для нас загрози. Ми просто готові захищати наші 32 країни та мільярд населення. Ми є ядерним союзом", - зазначив Драгоне.

Голова військового комітету НАТО припустив, що якщо Росія й наважиться на атаки або ж вторгнення в якусь з країн Альянсу, то, найімовірніше, це будуть країни Балтії: Естонія, Латвія або ж Литва.

Водночас, він додав, що оскільки ці країни є членами НАТО, то в такому випадку буде застосовано статтю 5, яка розглядає напад на одну країну як напад на всі країни Альянсу. Тоді, як підкреслюється, НАТО прийде їм на допомогу. Драгоне уточнив, що це стосується й США.

"Так, тому що вони взяли на себе зобов'язання і підкреслили, що продовжують займатися цією справою", - сказав адмірал.

В статті йдеться, що, на думку Драгоне, з усіх потреб НАТО в галузі оборони наразі найвищим пріоритетом є протиповітряна оборона. Він пояснив, що нещодавні вторгнення російських дронів до Польщі та Румунії спонукали НАТО до модернізації своїх систем протиповітряної оборони.

За його підрахунками, на активацію умовної "стіни дронів" на східних кордонах НАТО знадобиться декілька місяців.

"На ринку є багато речей, які задовольнять наші нагальні потреби, тому ми створили нову структуру під назвою "Східна варта"... яка об'єднує всі засоби протиповітряної оборони, які ми вже маємо на нашому східному фланзі", - пояснив він.

Видання зазначило, що попри те, що Росія не збирається змінювати свій курс у війні проти України, а деякі члени, зокрема, Словаччина та Угорщина все більше виступають проти підтримки оборони України, адмірал Драгоне завершив свою промову на позитивній ноті:

"Альянс є надійним, зрілим, у ньому панує згуртованість, яка є нашим центром тяжіння. Він сильніший за наших супротивників, і ми будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир", - заявив Драгоне.

Провокації Росії проти країн НАТО: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія влаштувала провокацію на кордоні з Естонією. В міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що річкою Нарва, руслом якої пролягає державний кордон між двома державамии, росіяни пустили прикордонний патрульний катер із прапором "Групи Вагнера". В заяві відомства зазначається, що цей інцидент свідчить про те, що "залізна" система Росії тріскається через їхню агресивну війну та постійний тиск із Заходу.

Також ми писали, що міністр оборони Бельгії Тео Франкен пригрозив "зрівняти Москву з землею", якщо країна-агресор завдасть навіть неядерного удару по країнах НАТО. Так він відреагував на погрози Росії, що можлива поставка ракет "Томагавк" Україні може призвести до ескалації стосунків. Франкен зазначив, що Путін робив подібні заяви вже не вперше, а саме, коли Фінляндія та Швеція вступали до НАТО або коли Україні постачали танки, ракети чи F-16.

