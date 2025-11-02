Зокрема досі немає світла на всій підконтрольній території Донеччини.

Після нічної атаки РФ на українську енергетику досі знеструмлена уся Донеччина, а також частково ще три області. Про це повідомляє у телеграм Міністерство енергетики України.

"Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.

В Міністерстві кажуть, що енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де таку змогу дає ситуація з безпекою.

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, одразу після нічної атаки було знеструмлено 58 тисяч абонентів регіону. Згодом ця кількість скоротилася до 11,4 тисяч.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що станом на ранок було знеструмлено 7 тисяч абонентів у Близнюківській громаді.

Деталей щодо відключень на Чернігівщині публічно не оголошували.

Як писав УНІАН, напередодні компанія "Укренерго" анонсувала віялові відключення електроенергії в деяких регіонах без уточнення деталей. Компанія ДТЕК оприлюднила графіки для Києва і області, а також для Дніпропетровщини.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба розповів, що цього року російська кампанія ударів по енергетиці України стала більш методиичною. Тепер росіяни завдають 15-20 ударів "Шахедами" по одній і тій самій точці, аби гарантовано знищити об'єкт.

