Там припустили, що гіпотетично вона буде потрібна в майбутньому.

В даний час потреби у зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним для переговорів щодо України, немає.

Таку заяву зробив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, необхідності в зустрічі РФ і США на вищому рівні зараз немає.

"Гіпотетично розмірковуючи, вона (зустріч - ред.) можлива, але наразі в ній немає необхідності. На даний момент є необхідність дуже кропіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", - сказав він.

Зустріч Трампа і Путіна: останні новини

21 жовтня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що зустріч Путіна і Трампа не відбудеться в найближчому майбутньому, тому що РФ відмовилася від негайного припинення вогню в Україні. До того ж російська влада направила у Вашингтон приватне комюніке ("неофіційний документ"), у якому повторила умови для досягнення мирної угоди у війні проти України.

31 жовтня Financial Times із посиланням на джерела написало, що скасування зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті стало наслідком їхнього обопільного розчарування.

Окреме роздратування Трампа викликають спроби Путіна вихвалятися уявними успіхами на фронті в Україні, додали джерела.

