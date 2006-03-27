БЮТ стурбований позицією Президента

Блок Юлії Тимошенко висловлює стурбованість ситуацією навколо формування “помаранчевої” коаліції і, зокрема, озвученою сьогодні позицією Президента України.

Про це заявив УНІАН заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи висловлювання заступники глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА про передчасність підписання угод про коаліцію до остаточного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Як вважає М.ТОМЕНКО, за логікою європейською публічної політики, Президент України Віктор ЮЩЕНКО мусив би говорити з політичною силою з числа “помаранчевих”, яка перемогла на виборах. Водночас, М.ТОМЕНКО назвав дивним рішення В.ЮЩЕНКА визначити прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА людиною, яка формуватиме парламентську коаліцію. «Дивно, якщо лідер списку, який програв вибори (Ю.ЄХАНУРОВ є першим номером в списку Блоку «Наша Україна») буде намагатися когось об’єднувати», - вважає М.ТОМЕНКО.

На переконання представника БЮТ, ситуація, що склалася, свідчить про те, що оточення Президента продовжує тримати його «в ілюзіях» щодо виборчого процесу, але треба ці ілюзії розвіювати, виправляти помилки, виконувати положення законодавства про невідкладне створення коаліції.

За інформацією М.ТОМЕНКА, вчора під час політради «Нашої України» відбулась непроста розмова, де були висловлені різні позиції: «Так звана бізнесова частина партії закликає провести розширені переговори про коаліцію з Партією регіонів України, а політична частина партії наполягає на виконанні попередніх домовленостей про створення “помаранчевої” коаліції».

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що Президент вирішив обрати Ю.ЄХАНУРОВА для переговорного процесу про створення коаліції у зв’язку з тим, що БЮТ запропонувала варіант, коли представник «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ став би спікером, М.ТОМЕНКО припустив: можливо, ця ситуація пов’язана з тим, що вчора Роману БЕЗСМЕРТНОМУ І Роману ЗВАРИЧУ «вистачило мужності» визнати перемогу на виборах Юлії ТИМОШЕНКО, і ці представники «Нашої України» занадто відкрито й прямолінійно висловлювали тезу, про яку було домовлено попередньо, - про те, що БЮТ має право пропонувати свого представника на посаду прем’єра.

М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що вже сьогодні ніхто з «Нашої України» про такий варіант не говорить, натомість шукають іншу, складнішу, формулу.

Представник БЮТ вкотре підтвердив, що в разі створення коаліції «Нашої України» з Партією регіонів БЮТ піде в опозицію. «Якщо так – хай біло-голубі мільйонери керують», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Водночас на його переконання, якщо Президент буде слухати тих радників, які наполягають на переговорах з Партією регіонів, то на наступних виборах «Нашу Україну» чекатиме результат ще більш плачевний, ніж на нинішніх.