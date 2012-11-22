Майдан скандує «Свободу - політв'язням!" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в заході беруть участь кількасот осіб.

На відміну від аналогічних заходів у попередні роки, зараз в учасників акції практично немає помаранчевих стрічок або інших атрибутів помаранчевого кольору, які були символом Помаранчевої революції 8 років тому.

У той же час невелика кількість учасників акції тримають державні прапори. На одному з прапорів розміщено фото Юлії Тимошенко.

Розпочинаючи захід, координатор Коаліції учасників помаранчевої революції Сергій Мельниченко зазначив, що сьогоднішній мітинг не є святковим, оскільки при нинішній ситуації в країні він нагадує «танці на кістках».

Водночас, як зазначив С.Мельниченко, мітинг відбуватиметься всупереч чинній український владі, яка не бажала його бачити.

Серед учасників заходу присутні народні депутати Андрій Павловський, Віктор Уколов, брат екс-міністра МВС Юрія Луценка Сергій Луценко, а також заслужений артист Євген Міщук, який 8 років тому був «голосом Майдану».

Майдан скандує: "Юлі - Волю!", "Ганьба!", "Юля - наш президент", "Свободу - політв'язням!"