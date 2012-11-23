Україна стала почесним гостем фестивалю Європейських літератур у Франції

Основним донором української участі у заходах фестивалю став Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

На 24-му фестивалі Європейських літератур, що проходив 15-18 листопада, Україна як почесний гість заходу брала участь уперше. Досі почесними гостями були лише країни Європейського Союзу. Читацькі симпатії французьких читачів були віддані Андрію Куркову і його твору «Садівник з Очакова».

За словами одного з учасників прес-конференції письменника А.Куркова, підготовка до участі України у фестивалі тривала 3 роки. «Це було нелегко, але в кінці кінців ми переконалися, що можемо представляти одну з маловідомої літератур та інтегруватися у загальноєвропейських літературний простір. Нам це вдалося. Ми не обмежилися одним цим фестивалем, ми його розширили до Парижа і Страсбурга. До фестивалю у Коньяку, було кілька виступів українських письменників у Парижі і Страсбурзі», - зазначив А.Курков.

Письменник також пояснив, чому сьогоднішня пресс-конференція має назву «Україна в Європу: через підземний паркінг чи через культуру?». «Був дуже цікавий виступ, з наслідками, у Страсбурзі. Відбувалася зустріч у Раді Європи з українськими письменниками, завдяки асоціації міст, завдяки керівництву Ради Європи. Навіть посольство України у Раді Європи нам допомогло, нас не попереджаючи, влаштувавши дегустацію вин після виступу. І українські письменники з кількома співробітниками Ради Європи, затрималися у приміщенні Ради Європи. Коли ми почали шукати вихід, щоб вийти на вулицю, виявилося, що усе закрито. Нас повели через паркінг, вихід підземний теж був закритий. Нарешті, ми через півгодини вийшли підземним паркінгом до приміщення Європарламенту, що стоїть окремо. Вийшли (на вулицю) через Європарламент, чим надивували дуже охорону. Французи розводили руками – звідки ми взялися. Може й Україна так увійде до Євросоюзу – через паркінг… це буде найлегше. За допомогою культури, з-під землі», - розповів А.Курков.

Письменник подякував фонду «Розвиток України» за допомогу в організації фестивалю. За його словами, наступного року почесним гостем фестивалю стане письменник Сергій Жадан.

«Французи відкрили для себе українську реальність. Ми стали зрозумілими та симпатичними французьким читачам», - підкреслив А.Курков.

Учасники прес-конференції розповіли, що організатори фестивалю на чолі з виконавчим директором Софі Жюльєн протягом останнього року провели роботу з інформування про Україну жителів регіону – це майже 2 млн населення. У 60 бібліотеках були відкриті експозиції, присвячені нашій країні і літературі. Для визначення володаря традиційної премії читацьких симпатій була створена експертна комісія з 600 читачів, які обирали кращий твір з перекладених французькою мовою шести творів українських письменників - Ю.Андруховича, Л.Дереша, А.Куркова, М. і С.Дяченків, англійських письменниць українського походження М.Левицької, А.Шевченко.

У свою чергу президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін висловив сподівання, що державні структури нарешті звернуть увагу на те, що роблять громадські організації у сфері популяризації української літератури на міжнародні простори та долучаться до цього.

«Жодних бюджетних, державних коштів (до підготовки участі України у фестивалі) не було залучено. Ця акція не могла б відбутися, якби не була надана допомога фонду Р.Ахметова «Розвиток України» та фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну»», - сказав О.Афонін. Він також розповів, що плани групи активістів позитивно відрізняються від планів Міністерства культури, - триває підготовка до фестивалю української літератури у Австрії та Англії.

Керівник напрямку «Культура» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Олеся Островська-Люта підкреслила, що у фонді функціонує програма грантів для сучасної культури, у рамках якої підтримано понад 150 проектів.

«Презентація української літератури на фестивалі Європейських літератур у Коньяку, для фонду є дуже важливою ланкою довшого проекту. Ми так само підтримали низку інших ініціатив з представлення української літератури міжнародному читачу. Зокрема, це Лейпцизький книжковий ярмарок, котрий є одним з основних воріт входження східноєвропейських літератур на міжнародну сцену. Ми тішимося, що українська література була помічена і має шанс бути поміченою, мати більше контактів з міжнародним літературним середовищем», - наголосила О.Островська-Люта, підкресливши, що такою підтримкою фонд Р.Ахметова «допомагає відкрити ворота української культури назовні, зробити її більш відкритою, більш модерною, динамічною».