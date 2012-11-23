У ПР кажуть, що особисто голосувати готові і вони, і комуністи

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник партії «УДАР» Віталій Ковальчук повідомив сьогодні журналістам після закінчення наради під головуванням спікера ВР Володимира Литвина.

«В середу об 11-й буде засідання депутатської групи», - сказав В.Ковальчук.

За його словами, під час сьогоднішньої наради жодного конструктивного рішення так і не було ухвалено, оскільки кожна із сторін залишається на своїх позиціях. В.Ковальчук зауважив, що позиція партії «УДАР» залишається такою: якщо депутати не будуть персонально голосувати, то немає взагалі жодного сенсу займатися законодавчою діяльністю.

У свою чергу представник Партії регіонів Юрій Мірошниченко повідомив, що до наступного засідання представники всіх політичних сил мають підготувати свої пропозиції щодо ініціативи стосовно персонального голосування. При цьому Ю.Мірошниченко запевнив, що сьогодні є готовність виконувати норми Конституції щодо персонального голосування не тільки з боку представників опозиції, але і з боку Партії регіонів, комуністів та самовисуванців.

«Результатами сьогоднішньої зустрічі стала домовленість про те, що будуть напрацьовані пропозиції щодо персонального голосування», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання Підготовчої депутатської групи, що відбулося вчора, 22 листопада, невпинно велася дискусія між представниками трьох опозиційних політичних сил, які пройшли до парламенту, - «Батьківщини», «Удару» і «Свободи», і представниками Партії регіонів, КПУ та представниками від самовисуванців.

У результаті всі дебати, що тривали близько трьох годин, завершилися тим, що наявна в Підготовчій депутатській групі більшість, проголосувала за порядок денний, запропонований нею раніше. Документом передбачається спочатку обрати керівництво групи, потім розглянути питання про створення робочої групи з розробки проекту рішення про спосіб виконання норм Конституції України щодо особистого голосування, а також про створення підгруп з підготовки ряду питань щодо організації і проведення першої сесії ВР сьомого скликання.

Представники опозиції не голосували за це рішення і залишили засідання.

23 листопада народний депутат України Арсеній Яценюк заявив, що новий парламент не почне роботу, поки не буде прийнято положення про особисте голосування народних депутатів.