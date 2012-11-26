Кандидатами на посаду мера Єнакієвого зареєстровано 5 осіб

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Єнакіївській міській раді.

Згідно з повідомленням, Єнакіївська міська виборча комісія на своєму засіданні зареєструвала кандидатами на посаду Єнакіївського міського голови: Валерія Олійника – заступника Єнакіївського міського голови, 1970 року народження, члена Партії регіонів (висунутий міською організацією ПР); Василя Лавриненко - депутата Єнакіївської міськради, підземного електрослюсаря шахти «Червоний Профінтерн», 1966 року народження, члена КПУ (висунутий міською організацією КПУ); Ігоря Славгородського, 1963 року народження, дільничного гірничого нормувальника шахтопрохідницького управління № 10, безпартійного, проживає в м. Горлівці (висунутий міською парторганізацією ВО «Батьківщина»); Олега Поливанова, 1984 року народження, директора приватного підприємства, безпартійного, проживає в м. Макіївці (висунутий Єнакіївською міськорганізацією політичної партії «Яблуко») і Олександра Дьякова, 1970 року народження, приватного підприємця, проживає в м. Донецьку, член партії «Зелені» (висунутий міськорганізацією партії «Зелені»).

Як повідомляв УНІАН, територіальна виборча комісія м. Єнакієвого відмовила в реєстрації кандидату в мери міста від партії «УДАР», журналісту і блогеру Денису Казанському. За інформацією прес-служби Донецького обласного штабу партії «УДАР», тервиборчком, аргументуючи свою відмову, послався на те, що «була порушена процедура висунення» кандидата від партії «УДАР». Партія оскаржила це рішення ТВК у судовому порядку, але суд програла.

19 жовтня Інтернет-ЗМІ поширили відео, на якому 18 жовтня під час відвідин рідної школи в м. Єнакієвому Президент України Віктор Янукович публічно назвав В.Олійника новим мером Єнакієвого.

На відео глава держави, увійшовши до класу до школярів молодших класів, покликав до себе В.Олійника, який супроводжував його в поїздці містом, і оголосив школярам: «Знаєте, хто це такий, хлоп'ята? Ні? Мер міста Єнакієвого. Ось тепер знатимете. Ясно? Нещодавно почав працювати».

Довідка УНІАН. Причиною для позачергових виборів стала смерть мера Єнакієвого Сергія Рухадзе, який помер у серпні 2012 року внаслідок інсульту.