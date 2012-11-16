У Єнакієвому блогера не захотіли реєструвати кандидатом у мери

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР», тервиборчком, аргументуючи свою відмову, послався на те, що «була порушена процедура висунення» кандидата від партії «УДАР».

Партія «УДАР» має намір оскаржити це рішення ТВК у судовому порядку.

У партії впевнені, що відмова пов'язана лише з політичними аспектами, і тервиборчком просто не хоче допускати до виборів кандидатів від неугодних політичних сил.

Голова Донецької обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Єгор Фірсов відзначив, що «Д.Казанський незалежний журналіст і відомий блогер небезпечний владі тим, що може на всю Україну висвітлити, як дійсно відбувається виборчий процес у Єнакієвому, що, безумовно, розкриє повну картину фальсифікацій».

«На тлі виборів у Єнакієвому вибори до Верховної Ради здадуться чесними і демократичними», - сказав Є.Фірсов, ще раз наголосивши, що, «незважаючи на абсурдність рішень територіальної комісії», «УДАР» повторно подаватиме документи на реєстрацію свого кандидата.

Як повідомляв УНІАН, партія «УДАР» висунула свого кандидата на пост мера міста Єнакієве в Донецькій області - донецького журналіста і блогера Д.Казанського.

15 листопада в територіальну комісію були подані всі необхідні для реєстрації кандидата документи.

Водночас, як повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації Партії регіонів, 13 листопада Єнакіївська міська конференція Партії регіонів висунула на посаду Єнакіївського міського голови Валерія Олейника.

19 жовтня Інтернет-ЗМІ поширили відео, на якому 18 жовтня під час відвідин рідної школи в м. Єнакієвому Президент України Віктор Янукович публічно назвав В.Олейника новим мером Єнакієвого.

На відео глава держави, увійшовши до класу до молодших школярів, кликнув до себе В.Олейника, який супроводжував його в поїздці містом, і оголосив школярам: «Знаєте, хто це такий, хлоп’ята? Ні? Мер міста Єнакієве. Ось тепер знатимете. Зрозуміло? Нещодавно почав працювати».

Довідка УНІАН. Причиною для позачергових виборів стала смерть мера Єнакієвого Сергія Рухадзе, який помер у серпні 2012 року після перенесеного інсульту. Вибори нового мера призначені на 16 грудня 2012 року.