БЮТ судиться зі своїми депутатами

Печерський районний суд Києва визнав законним рішення міжпартійного з`їзду Блоку Юлії Тимошенко про виключення з виборчого списку кандидатів у депутати В`ячеслава Білоуса і Володимира Шовкошитного.

Про це "Дело" повідомив керівник юридичного департаменту БЮТ Андрій Портнов.

Наприкінці травня міжпартійный з`їзд БЮТ ухвалив рішення про виключення 13 кандидатів блоку. Підставою для виключення зі списку стала їхня низька активність під час виборів.

У свою чергу, виключені апелюють до того, що було порушено їхнє право бути обраними. Білоус і Шовкошитний мали реальні шанси в найближчому майбутньому потрапити до складу парламенту замість колег по БЮТ, що можуть стати членами Кабміну.

Як повідомив Портнов, закон про вибори народних депутатів передбачає абсолютне право політичної партії або блоку приймати подібні рішення на підставі рішення міжпартійного з`їзду.

"Якщо наші опоненти вважають, що закон суперечить Конституції, то вони можуть звернутися в Конституційний Суд", — сказав він.

Крім того, Печерський суд скасував ухвалу про заборону Центральній виборчій комісії виключати цих кандидатів зі списку і зобов`язав взяти постанову до обов`язкового виконання.

"Це означає, що ЦВК зобов`язана негайно зібратися і виключити цих кандидатів зі списку блоку", — сказав Портнов.

У свою чергу, лідер Української республіканської партії Левко Лук`яненко, членами якої були двоє виключених із блоку, вважає, що рішення з`їзду не суперечить нормам нинішньої Конституції.

"Я б хотів, щоб ці люди були у Верховній Раді. Але рішення про їх виключення відповідає нормам нинішньої Конституції. Мені шкода, що Шовкошитного виключено зі списку, а що стосується Білоуса, то він дав підстави", - відзначив Лук`яненко.

Українська правда