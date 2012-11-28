Укрзалізниця стане акціонерним товариством у найближчі 10 днів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, презентуючи концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року.

«У найближчі 10 днів буде постанова про створення акціонерного товариства. До цього вже все готово», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні запропоновані Кабінетом міністрів законопроекти № 9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці» і № 9377 про внесення змін до Закону «Про залізничний транспорт».

Реформа залізничного транспорту України триватиме 7 років і буде повністю завершена до 2019 року.

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься у три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.