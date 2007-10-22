Регіонал «відрізав» у друга Ахметова шматок пляжу

У середині жовтня на території пансіонату «Дружба», що належить Маріупольському судноремонтному заводу (СРЗ) почалося будівництво трьох приватних котеджів, повідомляє кореспондент "Острова" з Маріуполя. Бульдозери вже знесли частину пляжних грибків і атракціони. На їхньому місці в забороненій стометровій прибережній зоні почато зведення євроогорожі і котеджів.

Проект відведення земельних ділянок площею 0,25 гектара затвердила Мелекинська сільрада своїм рішенням від 14 червня 2007 року. За оцінкою ріелторів земля тут коштує 3-4 тисячі доларів за сотку, - це найбільш дорога ділянка коси.

Всі дозволи видані на людей, зареєстрованих в Донецьку. За інформацією СРЗ, за цим будівництвом стоїть депутат Верховної Ради від Партії регіонів. Представники СРЗ називають події, що відбуваються, не інакше як рейдерством.

Головним акціонером Маріупольського судоремонтного заводу є Українська промислово-транспортна компанія, якою займається депутат-регіонал Олександр Савчук.