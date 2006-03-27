Спостерігач КВУ завадив підписати сумнівний протокол

У Донецьку на дільниці №33 територіального виборчого округу №39 голова дільничної комісії приписав Партії регіонів 120 голосів.

Як повідомили УНІАН в обласній організації Комітету виборців України, спостерігач від КВУ встановив факт спроби голови дільничної комісії одержати підписи членів комісії під протоколом, де за Партію регіонів вказано на 120 голосів більше, ніж є насправді.

Члени комісії ініціювали перерахунок бюлетенів, проте голова комісії продовжував наполягати на своїх цифрах.