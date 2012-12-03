Захист Луценка поскаржиться на бездіяльність Вищого спецсуду

Захист екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка підготував скаргу до Окружного адміністративного суду Києва на бездіяльність Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ, який зволікає з призначенням дати розгляду скарги на вирок Печерського райсуду у справі про перевищення службових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

«Я підготував скаргу до Окружного адмінсуду Києва на бездіяльність Вищого спецсуду, який не призначає дату розгляду касаційної скарги і не дає мені вже протягом місяця відповіді з приводу призначення скарги до розгляду», - сказав О.Баганець.

Він зауважив, що відповідні документи до адміністративного суду надішле найближчими днями.

При цьому О.Баганець підкреслив, що всі терміни, визначені законом для призначення скарги до розгляду, спливли.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.