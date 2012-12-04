В Азарова кажуть, що встигли схвалити бюджет до відставки

Уряд схвалив проект державного бюджету на 2013 рік до своєї відставки.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Кабінету міністрів України.

Зокрема, як пояснюють автори заяви, Кабмін розглянув проект закону про державний бюджет України на засіданні 3 грудня 2012 року о 10.00. Після обговорення законопроект було схвалено урядом в цілому - до оприлюднення Указу Президента України щодо відставки чинного уряду.

«Тому будь-які спекуляції щодо легітимності схваленого законопроекту не мають ніякого сенсу», - наголошується в заяві.

Відповідно до п.6 ст.116 Конституції України, Кабінет міністрів України «розробляє проект закону про державний бюджет України», що і було виконано чітко відповідно до вимог законодавства, .

Як повідомляв УНІАН, раніше в опозиції заявили, що відправлений у відставку уряд не має права подавати до парламенту проект держбюджету.

3 грудня Президент Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України». Прем’єр-міністр Микола Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.