Мер Вінниці знову став віце-президентом АМУ з питань ЖКГ

Нагадаємо, Вінниця за останні роки стала відомою в Україні своїми новими нестандартними підходами до вирішення проблем у різних галузях. Вже з перших днів роботи на посаді мера Вінниці В. Гройсман взявся саме за житлово-комунальну сферу міста. На сьогоднішній день Вінниця вже має ряд своїх ноу-хау, які крок за кроком змінюють ефективність роботи цієї галузі в цілому. Міняти довелось саму систему управління, підходи до надання послуг споживачеві, ставлення вінничан до свого будинку та співпраці із ЖЕКом.

Довідка. З 2009 року жителям вінницьких багатоповерхівок запропонували обирати обирати серед своїх сусідів старшого по будинку, який є «комунікатором» між ЖЕКом і мешканцями, замовляє послуги у ЖЕКу та контролює яксіть виконаних робіт. Торік старші по будинках об’єднались у власну Асоціацію. Окрім того, у Вінниці в кожному будинку є свій граничний тариф. І ЖЕКи нараховують квартплату лише за фактично надані послуги. Вона може бути нижчою за граничний тариф, але ніяк не більшою. А складна проблема проведення капітальних ремонтів у висотках, які не входять до квартплати, вирішується шляхом запропонованого муніципалітетом механізму співфінансування: міський бюджет виділяє 70% від вартості робіт, а мешканці збирають решту 30%. Щороку обсяги капітальних ремонтів за таких умов зростають майже удвічі.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня відбулася звітно-виборна конференція правління Асоціації міст України. Під час конференції було обрано нового президента Асоціації, ним став мер Кривого Рогу Юрій Вілкул. Колишній президент Асоціації Іван Куліченко відтепер буде займати посаду віце-президента з економічного розвитку міст. Всі інші віце-президенти за підсумками звітно-виборної конференції залишилися на своїх посадах.