Президентом АМУ обрано мера Кривого Рогу
Президентом Асоціації міст України обрано міського голову Кривого Рогу Юрія Вілкула.
Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру, висунуту правлінням АМУ, проголосували 220 делегатів конференції Асоціації міст України, яка пройшла в Києві.
Проти кандидатури Ю.Вілкула проголосували 5 делегатів і один утримався.
Нині вже екс-президент АМУ Іван Куліченко (Дніпропетровський міський голова), який з 2006 року керував в Асоціації, побажав своєму наступнику Ю.Вілкулу плідної та успішної роботи.
Виступаючи перед присутніми, він зазначив, що нещодавно зустрічався з екс-мером Києва Олександром Омельченко, який так само як і він три каденції очолював АМУ. І в розмові з О.Омельченком, жартуючи, зазначив, що не зміг колишнього міського голову столиці «перебити» по терміну перебування на посаді президента АМУ, розповів І.Куліченко.
Члени конференції у свою чергу подякували за роботу І.Куліченку. Також під час конференції І.Куліченка затвердили на новоствореній посаді віце-президента АМУ з питань економічного розвитку міст.
Також члени конференції перезатвердили на нову каденцію віце-президентів АМУ, якими залишились: Олександр Лук’янченко (Донецький міський голова) – віце-президент з питань життєзабезпечення та розвитку великих міст; Анатолій Федорчук (Бориспільський голова) - віце-президент з питань життєзабезпечення та розвитку середніх міст; Павло Козирєв (мер м. Українка) - віце-президент з питань життєзабезпечення та розвитку малих міст, селищ та сіл; Андрій Садовий (Львівський міський голова) – віце-президент з питань міжнародних зв’язків; Володимир Гройсман (Вінницький міський голова) – віце-президент з питань житлово-комунального господарства, Сергій Одарич (Черкаський міський голова) – віце-президент з питань бюджетної політики; Володимир Чайка (Миколаївський міський голова) – віце-президент з питань соціальної політики; Олексій Костусєв (Одеський міський голова) – віце-президент з питань правової політики, Геннадій Кернес (Харківський міський голова) – віце-президент з питань енергоефективності, Мирослав Пітцик - віце-президент з виконавчої роботи.