Президентом АМУ обрано мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру, висунуту правлінням АМУ, проголосували 220 делегатів конференції Асоціації міст України, яка пройшла в Києві.

Проти кандидатури Ю.Вілкула проголосували 5 делегатів і один утримався.

Нині вже екс-президент АМУ Іван Куліченко (Дніпропетровський міський голова), який з 2006 року керував в Асоціації, побажав своєму наступнику Ю.Вілкулу плідної та успішної роботи.

Виступаючи перед присутніми, він зазначив, що нещодавно зустрічався з екс-мером Києва Олександром Омельченко, який так само як і він три каденції очолював АМУ. І в розмові з О.Омельченком, жартуючи, зазначив, що не зміг колишнього міського голову столиці «перебити» по терміну перебування на посаді президента АМУ, розповів І.Куліченко.

Члени конференції у свою чергу подякували за роботу І.Куліченку. Також під час конференції І.Куліченка затвердили на новоствореній посаді віце-президента АМУ з питань економічного розвитку міст.

Також члени конференції перезатвердили на нову каденцію віце-президентів АМУ, якими залишились: Олександр Лук’янченко (Донецький міський голова) – віце-президент з питань життєзабезпечення та розвитку великих міст; Анатолій Федорчук (Бориспільський голова) - віце-президент з питань життєзабезпечення та розвитку середніх міст; Павло Козирєв (мер м. Українка) - віце-президент з питань життєзабезпечення та розвитку малих міст, селищ та сіл; Андрій Садовий (Львівський міський голова) – віце-президент з питань міжнародних зв’язків; Володимир Гройсман (Вінницький міський голова) – віце-президент з питань житлово-комунального господарства, Сергій Одарич (Черкаський міський голова) – віце-президент з питань бюджетної політики; Володимир Чайка (Миколаївський міський голова) – віце-президент з питань соціальної політики; Олексій Костусєв (Одеський міський голова) – віце-президент з питань правової політики, Геннадій Кернес (Харківський міський голова) – віце-президент з питань енергоефективності, Мирослав Пітцик - віце-президент з виконавчої роботи.