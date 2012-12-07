«Агент 007» Лук'янов каже, що 74 гривні до пенсії - то суттєве підвищення
08:22, 07 грудня 2012Політика
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На думку депутата від Партії регіонів Владислава Лук`янова, підвищення мінімальної пенсії та зарплатні, передбачене у Державному бюджеті на 2013 рік, є суттєвими.
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Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи прийняття Верховною Радою Держбюджету на 2013 рік, передає Українська правда.
"Протягом року пенсії збільшуються десь на 74 гривні. Мені здається, що якщо ви отримуєте мінімальну пенсію або зарплатню, такі підвищення є суттєвими", - зазначив він.
Крім того, Лук`янов пояснив ріст фінансування парламенту тим, що там теж працюють люди.
"У Верховній Раді працюють прибиральники, водії, секретарі, прості люди, яким треба платити зарплатню. А як зустрічатися з виборцями? За власний кошт? Тому на 6 мільйонів збільшили фінансування Верховної Ради", - уточнив він.
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