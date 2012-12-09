У Кремлі розповіли, якою може бути сучасна війна

«Другої «Прохорівки» (битва між частинами німецької і радянської армій у ході оборонної фази Курської битви, що сталася 12 липня 1943 року. - Ред.) не буде ніколи», - цитують РІА Новости заяву Іванова на зустрічі довірених осіб президента РФ Володимира Путіна з керівництвом адміністрації Кремля, членами кабміну і парламентаріями.

Він зазначив, що тривалість сучасної війни може становити всього 2-3 дні. В основному вона буде йти в космосі і в повітрі.

«І тут вирішальне значення має електронна компонентна база», - сказав глава адміністрації Кремля.