Представник Президента сподівається на «друге пришестя» Азарова вже післязавтра

Представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко сподівається, що новообраний парламент вже 12 грудня підтримає кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Я сподіваюсь, що в перший день роботи нового парламенту буде дано таку згоду (йдеться про згоду на призначення М.Азарова прем’єр-міністром – УНІАН)», - сказав Ю.Мірошниченко.

На запитання журналістів, чи можливо, що ряд міністрів, які стали народними депутатами, повернуться в Кабмін, Ю.Мірошниченко відповів: «Не виключено, що буде запропоновано і такий сценарій».

Він додав, що обговорюється «цілий ряд кандидатур і вибираються кращі серед тих, хто може реалізувати план реформ, який визначений Президентом України».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єра.