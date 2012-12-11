Опозиція змінить назву фракції у ВР

Фракція об’єднаної опозиції у парламенті буде називатися "Батьківщина".

Як пише "Українська правда", про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив депутат від об’єднаної опозиції Сергій Соболєв.

"Фракція буде називатися так, як називалася політична сила, яка йшла на вибори. Це буде фракція "Батьківщини", - уточнив він.

Лідера фракції, зі слів депутата, обиратимуть сьогодні на засіданні фракції о 18 годині. "Я не хотів би зараз заявляти, хто буде обраний лідером", - зазначив Соболєв.

Як відомо, у попередньому скликанні Верховної Ради функціонувала фракція "БЮТ-Батьківщина" (БЮТ - абревіатура, яка розшифровується як "Блок Юлії Тимошенко" - ред.).