Опозиція змінить назву фракції у ВР
09:28, 11 грудня 2012Політика
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Опозиція збирається прибрати прізвище Тимошенко з назви фракції у ВР.
Лідера фракції обиратимуть сьогодні
Фракція об’єднаної опозиції у парламенті буде називатися "Батьківщина".
Як пише "Українська правда", про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив депутат від об’єднаної опозиції Сергій Соболєв.
"Фракція буде називатися так, як називалася політична сила, яка йшла на вибори. Це буде фракція "Батьківщини", - уточнив він.
Лідера фракції, зі слів депутата, обиратимуть сьогодні на засіданні фракції о 18 годині. "Я не хотів би зараз заявляти, хто буде обраний лідером", - зазначив Соболєв.
Як відомо, у попередньому скликанні Верховної Ради функціонувала фракція "БЮТ-Батьківщина" (БЮТ - абревіатура, яка розшифровується як "Блок Юлії Тимошенко" - ред.).
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