Джерело: у Батьківщині намітилися дві «тушки»

Про це УНІАН стало відомо з джерел у Верховній Раді.

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, йдеться про Олександра Табалова, який пройшов до ВР за списком Об'єднаної опозиції (№49), і про Андрія Табалова, який балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у Кіровограді.

На даний момент не відомо, чи приєднаються вони офіційно до фракції Партії регіонів, чи будуть лише ситуативно голосувати (з нею разом).

За словами співрозмовника, однозначно, ці двоє депутатів не увійдуть до фракції «Батьківщини».