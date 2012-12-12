Нардепи від «Свободи» зрізали огорожу біля Верховної Ради

Народні депутати від «Свободи» зрізали огорожу біля Верховної Ради з боку Маріїнського палацу.

Як передає кореспондент УНІАН, спилювання ведеться зі сторони парламенту, а з іншої сторони огорожі стоїть велика кількість міліції.

Депутатам допомагають прихильники «Свободи».

Міліція хотіла забрати одного з тих, хто зрізав огорожу, але їй не вдалося.

Зокрема, коли озброєний загін міліції схопив і намагався забрати в машину одного із тих, хто зрізав огорожу, «свободівці» та їх прихильники побігли до машини і «відбили» активіста.

На площі перед парламентом є два генератора, завдяки яким працюють «болгарки» для різання заліза.

Тим часом у «Свободі» заявили, що цей паркан, який вони зрізали біля Верховної Ради, було споруджено незаконно.

«Тривалий час ні журналісти, ні громада не могли з‘ясувати, хто відповідає за спорудження цього незаконного паркану», - зазначили УНІАН у прес-службі партії.

«Свободівці» стверджують, що Верховна Рада є найвищим представницьким органом українського народу, відтак народ має право доступу до нього.