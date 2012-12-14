УДАР пропонує кандидатам на держпосади довести, що вони не мають рахунків в офшорах

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі депутата: "Кожен, хто претендує на високі державні посади в т.ч. прем'єр-міністра, спікера тощо, повинен написати заяву, в якій гарантує, що не має офшорних рахунків або незаконно нажитого майна за кордоном. Також ця людина повинна підписати згоду на перевірку цих даних в міжнародних фінансових інституціях та через FATF", - сказав В.Наливайченко, додавши, що дотримання таких вимог може стати передумовою для люстрації української влади.

"Якщо нинішня влада не готова відповідати таким критеріям, це значить, що вона не відповідає очікуванням людей", - наголосив він.

Говорячи про обрання нового спікера парламенту, В.Наливайченко зазначив, що новий голова, щоб стати справді спікером парламенту, а не лише Партії регіонів, повинен довести свою непричетність до корупції, порушення прав людини та свободи слова та ставитися з повагою до кожного депутата, до опозиції, до парламентаризму загалом.