Пшонка і Захарченко прибули до Харкова розслідувати вбивство судді

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, В.Захарченко та В.Пшонка взяли розслідування резонансної справи на особистий контроль.

У цей час у прокуратурі Харківської області проходить нарада за участю керівництва МВС та ГПУ, після якої В.Пшонка та В.Захарченко проведуть брифінг.

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 грудня, у Харкові невідомі вбили та обезголовили чотирьох людей - суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та членів його сім’ї: дружину, сина та його співмешканку.