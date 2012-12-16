Азаров - майбутнім міністрам: Ніякого пхикання та бурчання я не допущу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі Першого національного телеканалу.

«Повинна працювати сильна, потужна команда, об’єднана єдиною метою, розумінням завдань, які стоять перед країною і впевненістю, що ми їх зможемо вирішити. Ніякого пхикання, ніякого бурчання я ніколи не допускав і не допущу», - запевнив прем'єр.

Він зазначив, що в складній економічній ситуації, яка існує в Україні, кожен міністр повинен бути здатний ухвалювати неординарні рішення, виконувати їх і нести відповідальність за результати своєї роботи.

«Повинен бути людиною команди, тому що одна людина, навіть при всій її багатогранності, впоратися з такими масштабними проблемами не зможе», - наголосив М.Азаров.