Томенко: влада має чорний список нардепів, які не повинні очолити комітети

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від фракції “Батьківщина” Микола Томенко.

За його словами, це є однією з причин, чому парламент не може працювати в нормальному режимі.

“Влада сьогодні не тільки не готова віддати контрольні функції опозиції в низці парламентських комітетів, а написала «чорний список» політиків, які не повинні бути головами комітетів з контрольними функціями”, - сказав М.Томенко.

Він нагадав, що фракція Партії регіонів, перебуваючи в опозиції, отримала в 2007 році саме комітети, які давали можливість опозиції контролювати владу. “Сьогодні влада не готова не те, що дзеркально, або бодай частково надати такі повноваження опозиції в таких комітетах як бюджетний, регламентний тощо”, - сказав він.

За словами М.Томенка, представники провладних фракцій в переговорному процесі щодо розподілу комітетів “делікатно озвучують тезу, що головами в тих комітетах, які вони готові віддати опозиції, не повинні бути ті чи інші особи”. Він наголосив, що не пам'ятає такої історії, коли б влада ветувала можливість призначення на посаду тих чи інших кандидатів.

М.Томенко не став озвучувати прізвища, про які йдеться, однак зауважив, що це стосується комітету ВР з питань євроінтеграції, свободи слова та низки інших комітетів. Він також наголосив, що опозиція не сприймає такий підхід, і кожна з опозиційних фракцій делегуватиме на керівні посади саме тих людей, яких вони вважають за потрібне, а не ті, які сприймає влада.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, голова Верховної Ради України Володимир Рибак зазначив, що на сьогодні не затверджено питання відання та склад парламентських комітетів, оскільки фракції ще не визначились.

Під час минулого засідання 13 грудня парламент ухвалив рішення про створення 27 профільних комітетів та спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Разом з тим депутати тоді не затвердили перелік повноважень та питання відання цих комітетів та їхній персональний склад. Ці питання мали розглядатися сьогодні на засіданні парламенту.

«Фракції ще не визначились, ідуть дискусії, тому сьогодні це питання розглядати не будемо», - повідомив В.Рибак.

Він закрив сьогоднішнє засідання ВР і покликав лідерів фракцій до себе на нараду.

Наступне засідання парламенту відбудеться 25 грудня.