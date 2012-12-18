Рибак каже, що комітети поки ділять - з дискусіями

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак повідомив на засіданні ВР.

Під час минулого засідання 13 грудня парламент ухвалив рішення про створення 27 профільних комітетів та спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Разом з тим депутати тоді не затвердили перелік повноважень та питання відання цих комітетів та їхній персональний склад. Ці питання мали розглядатися сьогодні на засіданні парламенту.

«Фракції ще не визначились, ідуть дискусії, тому сьогодні це питання розглядати не будемо», - повідомив В.Рибак.

Він закрив сьогоднішнє засідання ВР і покликав лідерів фракцій до себе на нараду.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання парламенту відбудеться 25 грудня.

Учора, 17 грудня, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що фракції Верховної Ради ще не досягли жодних домовленостей про розподіл комітетів і продовжуватимуть відповідні переговори.

«Ми далі проводимо публічні зустрічі щодо того, які функції повинні бути у опозиції, а які у влади. Сьогодні буде другий етап таких перемовин. І як тільки ми дійдемо узгодженого результату, ми вам зразу повідомимо», - сказав А.Яценюк.

Водночас лідер фракції «Батьківщина» наголосив, що представники Партії регіонів не збираються віддавати опозиції ключові комітети у Верховній Раді.