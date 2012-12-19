Київ підготував свій проект бюджету

Про це УНІАН повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Згідно з документом, передбачено субвенції з державного бюджету в обсязі 2,780 млрд грн.

У проекті бюджету на 2013 рік зазначено, що граничний борг Києва на 31 грудня 2013 року не повинен перевищувати 10,260 млрд грн.

Граничний обсяг надання місцевих гарантій на 2013 рік пропонується встановити на рівні 1,234 млрд грн.

Дотація вирівнювання передбачена в сумі 126,8 млн грн.

Відповідно до проекту, профіцит бюджету на 2013 рік становитиме 1,107 млрд грн.

При цьому Р.Крамаренко зазначив, що проект бюджету міста складений відповідно до розрахункових показників, які були доведені Міністерством фінансів для розрахунку бюджету Києва. У цьому документі не враховані видатки столиці на надбавки до зарплат вчителям, на компенсацію різниці в тарифах на тепло, на харчування в лікарнях, на оплату комунальних послуг бюджетних установ міста тощо - загалом на ці цілі необхідно 4,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення у бюджеті Києва створено прихований дефіцит на суму більш як 4 млрд грн.

Голова КМДА Олександр Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався цей документ, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

14 грудня О.Попов повідомив журналістам, що проект бюджету Києва на 2013 рік КМДА внесе на розгляд Київради 20 грудня, оскільки це передбачено законодавством, але проситиме депутатів не приймати його, а лише взяти до відома. Міська влада вимагатиме внесення змін до держбюджету з метою зміни показників для столиці.