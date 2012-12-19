Опозиція знову пропонує декриміналізувати «статті Тимошенко»

Про це повідомляє прес-служба Міщенка.

Документ передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів (щодо врегулювання питань відповідальності службових осіб), яким передбачається декриміналізація "статей Тимошенко".

"Вважаю, що головною вимогою опозиції в парламенті має бути саме звільнення Тимошенко", - сказав Міщенко.

"І якщо сьогодні в залі Верховної Ради є справжні опозиціонери, які хочуть, щоб Тимошенко якнайшвидше вийшла на волю, то вони повинні проголосувати за цей законопроект", - додав він.

"Це буде своєрідний тест на дієвість опозиції, таким чином країна дізнається наскільки щирі заяви опозиціонерів про боротьбу із режимом Януковича", - вважає депутат, якого цитує Українська правда.

Якщо ж даний законопроект провладні сили не захочуть виносити на голосування, тоді потрібно блокувати роботу парламенту, переконаний нардеп.

"Без цих дій заяви лідерів опозиції – банальне забалакування проблеми", - вважає Міщенко.

"Сьогодні є чітке усвідомлення того, що лише на чолі з Тимошенко ми можемо здолати режим, а робота на телевізійну картинку це не та боротьба, яку від нас чекають виборці", - підкреслив він.