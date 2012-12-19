Опозиція знову пропонує декриміналізувати «статті Тимошенко»
Депутати від "Батьківщини" Сергій Міщенко та Микола Томенко зареєстрували законопроект щодо декриміналізації статей, за якими засуджено Юлію Тимошенко.
Про це повідомляє прес-служба Міщенка.
Документ передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів (щодо врегулювання питань відповідальності службових осіб), яким передбачається декриміналізація "статей Тимошенко".
"Вважаю, що головною вимогою опозиції в парламенті має бути саме звільнення Тимошенко", - сказав Міщенко.
"І якщо сьогодні в залі Верховної Ради є справжні опозиціонери, які хочуть, щоб Тимошенко якнайшвидше вийшла на волю, то вони повинні проголосувати за цей законопроект", - додав він.
"Це буде своєрідний тест на дієвість опозиції, таким чином країна дізнається наскільки щирі заяви опозиціонерів про боротьбу із режимом Януковича", - вважає депутат, якого цитує Українська правда.
Якщо ж даний законопроект провладні сили не захочуть виносити на голосування, тоді потрібно блокувати роботу парламенту, переконаний нардеп.
"Без цих дій заяви лідерів опозиції – банальне забалакування проблеми", - вважає Міщенко.
"Сьогодні є чітке усвідомлення того, що лише на чолі з Тимошенко ми можемо здолати режим, а робота на телевізійну картинку це не та боротьба, яку від нас чекають виборці", - підкреслив він.