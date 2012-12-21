Круглий стіл в Інституті Горшеніна «ПОКОЛІННЯ МАЙБУТНЬОГО - ХТО ЦЕ?»
25 грудня (вівторок) 2012 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ПОКОЛІННЯ МАЙБУТНЬОГО - ХТО ЦЕ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи є політична та соціальна ситуація в Україні «демотиватором» для підростаючого покоління?
2. Інтернет як «гамельнський щуролов»? Інститут освіти і виховання втрачає свій авторитет, перестає бути формуючим фактором підростаючого покоління.
3. Чи повинен інститут освіти та виховання йти в «Віртуал»?
У ході круглого столу відбудеться презентація соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ «Артек» серед школярів з усіх регіонів України віком 10-16 років.
Учасники круглого столу:
- МАРИНА ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна;
- СЕМЕН ГЛУЗМАН, правозахисник, президент Асоціації психіатрів України;
- АНДРІЙ КУЛИКОВ, медіа-експерт;
- ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ, заслужений лікар України;
- ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО, директор інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна».
Модератор круглого столу - Наталія Клаунінг, експерт Інституту Горшеніна.
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