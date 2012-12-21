З 26-го грудня по 30-те грудня в Києві пройдуть виставки-ярмарки «Світ хутра» та «Новорічні подарунки». Виставки проходитимуть на території ВДНГ у павільйоні № 2 (пр. Академіка Глушкова, 1). Учасники виставки представлять моделі поточного року, від класичних до ультрамодних. До уваги відвідувачів буде запропоновано великий вибір хутряних і шкіряних виробів, а також аксесуарів. Для жінок - шуби, кожушки, хутряні жилети, головні убори з норки, лисиці, бобра, шиншили, каракулю, єнота, мутона та ін Для чоловіків: куртки, дублянки, пальто і головні убори. А також, рукавички, сумки, ремені та багато іншого.

Виробники: Україна, Росія, Італія, Польща, Греція, Туреччина, Китай та ін Відвідувачі виставки «Світ хутра» будуть приємно здивовані широким асортиментом хутряних і шкіряних виробів і зможуть їх придбати зі значними знижками.

Також на виставці «Новорічні подарунки» ви зможете придбати подарунки своїм рідним і близьким.

Виставки працюватимуть з 11-00 до 19-00. Вхід вільний. Детальна інформація за тел.: (063) -237-85-38, (044) -246-67-67. Mail: aurica.t @ mail.ru