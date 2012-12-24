Присяжнюк зберіг міністерський портфель
Президент України Віктор Янукович звільнив та знову призначив Миколу Присяжнюка на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.
Відповідні укази Президента України розміщено на його офіційному сайті.
Указом № 749/2012 В. Янукович звільнив М.Присяжнюка з посади міністра аграрної політики та продовольства України у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів України.
Указом № 750/2012 М.Присяжнюка знову призначено на цю посаду.
Довідка УНІАН. Микола Присяжнюк народився 13 січня 1960 р. в селі Ксаверів Малинського району Житомирської області. У 1996 році закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут (за фахом "будівельник").
Був народним депутатом України V і VI скликання, член фракції Партії регіонів.
11 березня 2010 року був призначений міністром агрополітики України в уряді Миколи Азарова.
9 грудня 2010 р. у результаті оптимізації системи центральних органів влади Мінагрополітики було реорганізовано, в результаті з'явилися Міністерство аграрної політики і продовольства, яке очолив М.Присяжнюк.