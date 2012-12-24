Присяжнюк зберіг міністерський портфель

Відповідні укази Президента України розміщено на його офіційному сайті.

Указом № 749/2012 В. Янукович звільнив М.Присяжнюка з посади міністра аграрної політики та продовольства України у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів України.

Указом № 750/2012 М.Присяжнюка знову призначено на цю посаду.

Довідка УНІАН. Микола Присяжнюк народився 13 січня 1960 р. в селі Ксаверів Малинського району Житомирської області. У 1996 році закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут (за фахом "будівельник").

Був народним депутатом України V і VI скликання, член фракції Партії регіонів.

11 березня 2010 року був призначений міністром агрополітики України в уряді Миколи Азарова.

9 грудня 2010 р. у результаті оптимізації системи центральних органів влади Мінагрополітики було реорганізовано, в результаті з'явилися Міністерство аграрної політики і продовольства, яке очолив М.Присяжнюк.