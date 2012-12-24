Бойку доручили підшукати, хто б міг очолити Мінпромполітики

Про це під час спілкування з користувачами Facebook повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров.

"Це міністерство створюється на базі відповідного агентства, керівника якого сьогодні призначено губернатором Дніпропетровської області. Сьогодні ж призначено віце-прем'єр-міністром Ю.Бойка, який опікуватиметься промисловою політикою. Саме йому доручено розглянути і представити кілька кандидатур на цю посаду", - сказав М.Азаров.

Крім того, прем'єр відзначив, що сьогодні призначено віце-прем'єр-міністром Костянтина Грищенка, який опікуватиметься гуманітарним блоком уряду. "Йому також доручено підготувати пропозиції з цієї дуже важливої посади в уряді. Коли такі пропозиції з'являться, вони будуть представлені для розгляду Президенту", - відзначив М.Азаров.