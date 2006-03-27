Кличко визнав перемогу Черновецького...

Колишній кандидат на посаду мера столиці Віталій КЛИЧКО визнав перемогу свого конкурента Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на виборах Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО заявив сьогодні на прес-конференції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, приїхавши туди, за його словами, щоб “потиснути руку тому, кого обрали кияни”.

Він зазначив, що має інформацію, за якою, згідно з даними обробки 70% бюлетенів виборців столиці, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав 30% голосів. В.КЛИЧКО зауважив, що на виборах мера Києва точилася “жорстка боротьба”, але “треба вміти вигравати, і потрібно вміти програвати”.

Водночас він запевнив, що виконає всі “обіцяні принципи”, бо хоче, щоб кияни отримували задоволення від життя в столиці.

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадав, що вже тричі брав участь у виборчій кампанії, але жодного разу в нього не було такого достойного опонента. Він назвав В.КЛИЧКА зрілим політиком, і висловив переконання, що той недоотримав голоси на цих виборах тільки тому, що проти нього використовувались “брудні” технології.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, тепер вони разом будуть змінювати Київ, бо ще під час обговорення свого майбутнього партнерства домовилися, щоб на цих виборах “ніхто не програв”.

Крім цього, під час прес-конференції, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ надійшов дзвінок на мобільний телефон, вибачившись перед присутніми і повідомивши, що йому телефонує Президент, відбулася розмова, під час якої кандидат висловив співрозмовнику подяку і сказав: “Я чекаю його дзвінка, тому що люблю його і ніяких в мене проблем з цим нема. Дякую, що він вирішив це зробити”. Після розмови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що “Президент України хоче привітати мене і з радістю прийму цю першу офіційну особу, яка вітає мене з перемогою”.

Під час прес-конференції заступник керівника виборчого штабу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, майбутній керівник його фракції в Київраді Олесь ДОВГИЙ оголосив дані паралельного підрахунку голосів, проведеного блоком Л.Чернівецького, згідно з якими, станом на 15.30 по 918 виборчих дільницях (всього проголосувало 1 млн. 99 тис 618 виборців) за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО віддали свої голоси 32,48% - 357 тис. 130 киян. Друге місце за цими даними займає В.КЛИЧКО з 23,17% - 254 тис. 803 виборців. Третє місце – Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,01% - 231 тис. 62 виборців.

О 22.15 штаб Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО планує оголосити результати паралельного підрахунку голосів по виборах мера по всім дільницям Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що він впевнений у своїй перемозі.