Росія планує «запустити в космос» $70 мільярдів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні уряду, на якому сьогодні було прийнято державну програму космічної діяльності Росії на 2013–2020 роки.

«Сумарний обсяг фінансування дуже значний – 2,1 трлн рублів, включаючи і позабюджетні джерела. Важливо, щоб за такого ресурсного забезпечення підприємства ракетно-космічної промисловості підвищували продуктивність праці, покращували характеристики космічної техніки, її надійність і надійність наземної інфраструктури», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, програма направлена на забезпечення обороноздатності і безпеки, розвиток економіки і соціальної сфери РФ, а також на подальші дослідження космічного простору.

«Програма дозволить брати повноцінну участь у перспективних спільних проектах, таких як Міжнародна космічна станція, вивчення Місяця, Марса, інших небесних тіл Сонячної системи», - сказав він.

Д.Медведєв підкреслив, що необхідно також зміцнювати експортний потенціал галузі, зокрема на ринку так званих пускових послуг і продажу космічних засобів, забезпечувати конкурентоспроможність і доступність навігаційних і телекомунікаційних послуг.