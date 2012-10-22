Янукович і Путін домовились про «космос на трьох»
15:45, 22 жовтня 2012Політика
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Україна і Росія нарешті домовилися про співпрацю у сфері космосу.
Путін і Янукович нарешті домовились
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, яка проходить у державній резиденції «Ново-Огарьово» у Підмосков'ї.
«Наші відомства, нарешті, домовилися про співпрацю з питань космосу, дослідження, про спільну роботу, як ми з вами говорили, на трьох – Казахстан, Україна, Росія», - сказав В.Янукович.
При цьому він повідомив, що планується «спільних три пуски».
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