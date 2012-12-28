У ПР бідкаються, що нардепи один одного ненавидять

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кременчуці.

За словами Ю.Шаповалова, неприємно, коли люди одне одного ображають і навіть б'ють.

«У залі панує дух ненависті. Нардепи одне одного ненавидять. Я не розумію, як творити в такій ситуації!?»,- сказав Ю.Шаповалов.

Він також розкритикував дії депутатів, які штурмують трибуну і ображають колег.

«Ми своїми діями стали посміховиськом для всього світу», - сказав Ю.Шаповалов.

Ю.Шаповалов був обраний до ВР сьомого скликання по мажоритарному округу №146 (Кременчук, Полтавська обл).