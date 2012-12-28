У ПР бідкаються, що нардепи один одного ненавидять
16:44, 28 грудня 2012Політика
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Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Юрій Шаповалов заявляє, що в залі Верховної Ради України «панує дух ненависті».
Юрій Шаповалов критикує колег/ Фото Pentagon.in.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кременчуці.
За словами Ю.Шаповалова, неприємно, коли люди одне одного ображають і навіть б'ють.
«У залі панує дух ненависті. Нардепи одне одного ненавидять. Я не розумію, як творити в такій ситуації!?»,- сказав Ю.Шаповалов.
Він також розкритикував дії депутатів, які штурмують трибуну і ображають колег.
«Ми своїми діями стали посміховиськом для всього світу», - сказав Ю.Шаповалов.
Ю.Шаповалов був обраний до ВР сьомого скликання по мажоритарному округу №146 (Кременчук, Полтавська обл).
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