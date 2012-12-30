Ірина Фаріон призначена головою підкомітету з вищої освіти
Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти створив підкомітети та обрав їх голів.
Як повідомляє офіційний веб-сайт Верховної Ради, відповідні рішення ухвалено на першому засіданні парламентського комітету.
Згідно з повідомленням, народні депутати створили підкомітети:
з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, головою якого обрано Віталіну Дзоз (фракція Партії регіонів);
з питань професійної освіти, головою якого обрано Антона Дорохова (фракція КПУ);
з питань вищої освіти, головою якого обрано Ірину Фаріон (фракція ВО «Свобода»);
з питань науки та інноваційної діяльності, головою якого обрано Ростислава Павленка (фракція «УДАР»);
з питань інтелектуальної власності, головою якого обрано Леоніда Ємця (фракція ВО «Батьківщина»);
з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір, головою якого обрано народного депутата Андрія Парубія (фракція ВО «Батьківщина»).
Загалом у Комітеті 10 депутатів, включаючи голову (Лілія Гриневич, "Батьківщина"), першого заступника (Олександр Сич, "Свобода"), заступника (Микола Сорока, ПР) та секретаря (Олександр Зубчевський, КПУ).
Згідно з Постановою "Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання", якою, зокрема, визначено предмети відання комітетів Верховної Ради сьомого скликання та Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, предметами відання Комітету з питань науки і освіти є: освіта; наука, науково-технічна діяльність та наукові парки; правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників; інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які віднесені до предметів відання інших комітетів); інтелектуальна власність; засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз.