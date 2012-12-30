Ірина Фаріон призначена головою підкомітету з вищої освіти

Як повідомляє офіційний веб-сайт Верховної Ради, відповідні рішення ухвалено на першому засіданні парламентського комітету.

Згідно з повідомленням, народні депутати створили підкомітети:

з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, головою якого обрано Віталіну Дзоз (фракція Партії регіонів);

з питань професійної освіти, головою якого обрано Антона Дорохова (фракція КПУ);

з питань вищої освіти, головою якого обрано Ірину Фаріон (фракція ВО «Свобода»);

з питань науки та інноваційної діяльності, головою якого обрано Ростислава Павленка (фракція «УДАР»);

з питань інтелектуальної власності, головою якого обрано Леоніда Ємця (фракція ВО «Батьківщина»);

з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір, головою якого обрано народного депутата Андрія Парубія (фракція ВО «Батьківщина»).

Загалом у Комітеті 10 депутатів, включаючи голову (Лілія Гриневич, "Батьківщина"), першого заступника (Олександр Сич, "Свобода"), заступника (Микола Сорока, ПР) та секретаря (Олександр Зубчевський, КПУ).

Згідно з Постановою "Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання", якою, зокрема, визначено предмети відання комітетів Верховної Ради сьомого скликання та Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, предметами відання Комітету з питань науки і освіти є: освіта; наука, науково-технічна діяльність та наукові парки; правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників; інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які віднесені до предметів відання інших комітетів); інтелектуальна власність; засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз.