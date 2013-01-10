Янукович представив керівному складу СБУ нового голову

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович зазначив, що на посаді першого заступника голови СБУ О.Якименко показав себе відповідальним фахівцем.

Президент також подякував Ігорю Калініну за його роботу на посаді керівника СБУ.

В.Янукович зазначив, що як радник глави держави І.Калінін координуватиме роботу між Адміністрацією Президента, РНБО, правоохоронними органами та Міністерством оборони.

Президент побажав О.Якименку та І.Калініну успішної роботи на нових посадах.

Він нагадав, що у 2013 році в Україні продовжиться реалізація реформ у різних сферах життєдіяльності, у тому числі планується здійснити низку важливих кроків, пов’язаних із реформуванням системи правоохоронних органів. Він закликав О.Якименка та І.Калініна спільно працювати над реформуванням СБУ, зазначивши, що всі рішення в цьому напрямку мають бути професійними, виваженими та ефективними. «Будемо завжди рахуватися з точкою зору професіоналів», - наголосив В.Янукович.

Окрему увагу він звернув на питання ефективної імплементації нового Кримінального процесуального кодексу, головною метою якого є захист прав людини та створення рівних умов змагальності для звинувачення і захисту.

Президент наголосив на важливості навчання кадрів в умовах впровадження нового законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня В.Янукович звільнив І.Калініна з посади голови СБУ і призначив його своїм радником.

Водночас В.Янукович звільнив О.Якименка з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ і призначив його головою Служби безпеки України.