Наша Україна: заклики до коаліції з Партією регіонів суперечать рішенням партії

Президія партії “Народний Союз Наша Україна” підтвердила, що партія неухильно дотримуватиметься домовленостей з Блоком Юлії Тимошенко про створення демократичної коаліції. Таке рішення Президія одностайно ухвалила увечері 29 жовтня після розгляду питань щодо підготовки роботи нового парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ.

“У зв’язку з цим Президія розцінює будь-які заклики до переговорів про коаліцію з Партією регіонів як такі, що суперечать рішенням партії та Угоді про створення виборчого Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона”, - зазначає прес-служба “Нашої України”.