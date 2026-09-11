ЗСУ знищили рідкісний російський винищувач (фото)

Літак знищили за допомогою ударного дрона середньої дальності FP-2.

Російські окупанти прибирають залишки знищеного 9 вересня палубного винищувача Су-33 на аеродромі "Витязево" Краснодарського краю РФ. Відповідні супутникові знімки опублікував OSINT-проєкт "КіберБорошно", де видно екскаватор та крило від літака.

Також вони додали, що винищувач знищили за допомогою ударного дрона середньої дальності FP-2.

Цікаво, що про ураження Су-33 9 вересня повідомляв командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

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"Військово-морська база Новоросійськ ночі проти 9 вересня комплексним ударом СОУ за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, в т ч ракетоносії. У Анапі Птахи СБС знищили вночі палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику", - написав він.

Що відомо про Су-33

Су-33 - це радянський, а згодом російський палубний винищувач четвертого покоління, розроблений для базування на авіаносних кораблях. Літак створили на основі винищувача Су-27, оснастивши його переднім горизонтальним оперенням, посиленим шасі, гальмівним гаком і крилами, що складаються для економії місця в ангарі авіаносця.

Знищення російських літаків

Раніше у Курській області РФ зіткнулися два російські винищувачі Су-35С: один льотчик загинув, а другого вдалося евакуювати.

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